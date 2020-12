martes 29 de diciembre de 2020

Si alguien te lleva la contraria hoy, no le des la mínima importancia, porque no es nada que realmente influya en las cosas que merecen la pena, sobre todo con la familia. Lo mejor es que cedas y te dejes llevar o hagas lo que les apetece.

Se acerca un momento muy oportuno para establecer un diálogo con tu pareja o con alguien con quien has tenido algún problema o te has distanciado. Establece puentes de afecto y comunicación aprovechando una circunstancia de estos días.

Aceptar cualquier clase de compromiso o acuerdo con alguien que no te convenza del todo no es una buena opción. Se trate de trabajo, dinero o un acuerdo de algún tipo, debes examinar tus principios y valores y actuar en consecuencia. No todo vale.

Procura que la tecnología no sea lo único en lo que pongas tu atención, ya que corres el riesgo de invertir todo tu tiempo en ella y puede crearte una adicción muy poco recomendable. No bajes la guardia en este tema ni te dejes arrastrar por los demás.

Es mejor que no te metas en ningún problema ajeno ni discusión hoy porque puede que te afecte sin razón alguna para ello. Si hay algo que no te gusta en el trabajo, deja que lo solucionen los responsables. Esa es su obligación y a ellos debes acudir.

Mimar tu cuerpo es algo que no debes dejar de hacer en ningún momento. Cuanto más te cuides, mejor te sentirás y más armonía encontrarás entre cuerpo y mente. Tenlo en cuenta y no dejes de hacerlo en esta jornada o en los próximos días.

