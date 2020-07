Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 28 de julio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Has visto que hay alguien que realmente se ha portado bien contigo, te ha ayudado, y eso te ha permitido tener más tiempo libre para dedicarle a algo que te apetece mucho hacer. Debes mostrar todo el agradecimiento que puedas.

Tauro

Has obtenido algo que buscabas, has superado una meta y ahora ya puedes empezar una etapa haciendo algo que te gusta mucho. Si se trata de estudios, date un respiro intelectual antes de empezar de nuevo. Necesitas descansar en ese terreno.

Géminis

Te interesa potenciar los contactos o experiencias fuera de tu ámbito habitual, y todo lo que tenga que ver con un curso, aunque sea virtual, o cualquier otro tema relacionado con el extranjero te beneficia. Pero no lo hagas con lo primero que encuentres.

Cáncer

Realmente no puedes decir nada si alguien te pregunta por una persona, un amigo o una amiga en relación con un asunto de pareja. Pero aunque lo supieras, tampoco debes contar ni una palabra. Es un asunto espinoso en el que no debes inmiscuirte.

Leo

Una llamada o un wasap te lleva de vuelta a algunas obligaciones que no te apetecen nada y es lógico, pero lo mejor es que no pierdas el tiempo en eso hoy. Aprovecha el momento y no contestes si no es la hora de regresar a todo eso. Distánciate.

Virgo

No te dejes llevar por la tentación de un gasto que alguien va a ponerte delante y que te hará dudar de lo que debes hacer. No te interesa gastarte el dinero de ninguna de las maneras, recházalo sin pensar. Será algo que realmente es un capricho, no una oportunidad.

Libra

Ahora debes volver a cuidarte un poco más, ya que esta temporada te has dejado llevar y quizá has ingerido alimentos que no te sientan bien y que no son nada saludables. Date cuenta y rectifica cuanto antes. Busca asesoramiento para equilibrar tu organismo.

Escorpio

No te gusta estar sin hacer nada y tu imaginación te acompaña en ello hoy así que te pondrás manos a la obra y comenzarás a escribir e-mails, wasap o llamarás para empezar a organizar un evento futuro que quizá has tenido que suspender por el momento.

Sagitario

Vas a empezar un proyecto con el punto de partida de que es algo que puede funcionar si te lo propones, pero con los pies en el suelo, ya que necesitas cierta financiación. Ponte las pilas y búscala ya. Deberás llamar a varias puertas.

Capricornio

Te ganas la confianza de una persona que realmente te interesa mucho de cara a un posible negocio que ahora no está muy claro pero que poco a poco va a ir tomando forma. No te falta alegría para ver las cosas con bastante optimismo.

Acuario

Hoy necesitarás un poco de esfuerzo para llevarte bien y ser amigable con una persona, quizá un vecino, que te pone un poco de los nervios. Intenta sacar a relucir tu lado más comprensivo y empático. Si no puedes solo o sola, pide ayuda a alguien.

Piscis

Vas a sentir mucha tranquilidad cuando te den una noticia que esperabas y que te abre un respiro económico que necesitabas ya. Te interesa darle las gracias a las personas que te han puesto en el camino de conseguir lo que buscabas. Es fundamental.