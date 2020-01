Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 28 de enero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy verás con agrado la nueva actitud de alguien con quien te has llevado un chasco y te has enfadado. Es muy probable que te pida perdón y que te sientas con eso mucho mejor. Incluso sonreirás y comprenderás que tu generosidad te favorece a ti y a los demás.

Tauro

Tu empeño por encontrar una solución a una situación bastante tensa con un tema de estudios o en el trabajo se verá hoy recompensada, al menos de una manera interior porque alguien te da la razón. Eso te reconforta, ten cuidado con la soberbia.

Géminis

Creerás que has llegado al límite de tus fuerzas, pero eso no es cierto porque aún te queda energía para ese pequeño esfuerzo añadido que te van a pedir hoy. No te quedará otro remedio que poner buena cara y hacerlo. Al final, te van a felicitar.

Cáncer

Tus energías no decaerán así como así hoy y lo vas a demostrar porque tendrás muchas ganas de hacer cosas, de moverte y de pasarlo bien. No te hará falta mucho para conseguirlo porque algunas personas te van a invitar a algo muy divertido.

Leo

No es momento para que te pongas a poner pegas en el trabajo, ya que debes intentar rebajar el estrés que probablemente estás sufriendo en este momento por un cambio. Procura estar lo más zen posible. Dentro de poco te llegan noticias alentadoras.

Virgo

Si hay algo que lees y que no comprendes del todo, no tengas temor en preguntar lo que no sepas porque merece la pena que llegues al fondo de la cuestión y más si es algo relacionado con la salud. Busca ayuda o información profesional y seria.

Libra

Estarás bastante de acuerdo con la nueva manera de hacer de alguien que llegará a tu vida, que probablemente tiene que ver con lo profesional. No escuches las críticas que haya sobre esa persona, que serán bastante injustas y probablemente por envidia.

Escorpio

Un poco de tranquilidad y guardar cierta parte de tu tiempo para pensar en alguna clase de decisión que debes tomar, no te vendría nada mal. No es que sea trascendental, pero sí importante para el futuro más inmediato. Una lectura será inspiradora.

Sagitario

Déjate llevar hoy por un poco de pereza y no hagas nada si no te apetece hacerlo y no tienes obligación. No es nada malo de vez en cuando parar y no hacer nada. Será el mejor momento para relajarse y sentir que la vida fluye con armonía.

Capricornio

Poco a poco vas sintiéndote con más ánimos y encaras los problemas con una visión más positiva, analizando lo que puedes hacer de inmediato y lo que necesita que le des un tiempo. Nada de eso te va a parecer imposible, ves soluciones.

Acuario

Hay algo que hoy te conmueve y ves que quizá te has equivocado al no intensificar más tu lado generoso o solidario. Pero vas a solucionarlo con bastante rapidez y eficiencia y te traerá felicidad. Eso debes aprovecharlo para convencer a más gente a hacerlo también.

Piscis

Se acerca un cambio en tu vida porque una persona cercana varía sus horarios o deja de hacer un trabajo y eso de alguna manera influye en tu día a día. Intenta organizar bien esta nueva situación. Si no lo haces puedes sufrir algún quebradero de cabeza.