martes 28 de abril de 2020

No te queda más remedio que empezarte a plantear otro modo de vida desde un punto de vista económico. Eso no es malo, porque realmente te acercará a otras personas y te descubrirá cosas buenas. Pero es necesario que te mentalices para ese cambio.

No te conviene enfadarte con una persona querida y cercana, un familiar como tu padre o un hermano, porque realmente no ha hecho ni dicho nada grave y simplemente es un comentario. Perdónalos sin dar mayor importancia al asunto.

Vas a compartir momentos intensos o especiales con algunas personas en las que tienes puestas muchas de tus ilusiones de cara al futuro y eso te va a hacer sentirte bastante en calma, con paz interior. No querrás cambiar nada de lo que has construido.

Quizá pienses que no es momento de comenzar una relación, pero te equivocas porque esa opinión solo se debe a tus miedos y no debes dejarles que entren en tu vida. Lánzate sin temor alguno y date la oportunidad de conocer a esa persona.

A veces tu manera de ser, un tanto impulsiva y de avance rápido, te lleva a no escuchar lo suficiente lo que te están diciendo o escuchar de una manera demasiado selectiva. Plantéate que debes corregir esto. Un poco de paciencia no te va a hacer ningún daño.

You May Also Like