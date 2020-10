martes 27 de octubre de 2020

Hoy debes buscar un momento para el diálogo, para establecer puentes con ciertas personas que no han mostrado mucha empatía contigo y que ves que no te traen facilidades de ninguna clase. Ese esfuerzo será importante, en especial para ti.

No te sorprendas hoy si alguien no cumple con lo que ha pactado, sobre todo si el tema tiene relación con lo doméstico. Habrá retrasos o complicaciones que pueden ponerte de mal humor. Procura calmarte y buscar tiempo para atender las necesidades de un amigo.

Querer saber todo lo que los demás piensan de nosotros no es tan bueno como parece, sobre todo si influye demasiado en la autoestima. Mira hacia adelante y no le des tanta importancia a esto. Al fin y al cabo, lo más importante es encontrar tu verdad.

