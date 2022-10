martes 25 de octubre de 2022

Riesgo de problemas administrativos o judiciales, o llegarán noticias que estabas esperando respecto a algún asunto de este tipo, aunque podrían ser noticias que no te agraden mucho. Si hoy tuvieras un juicio debes prepararlo bien y no dejar ningún cabo suelto, ya que de lo contrario lo podrías lamentar. Es un día complicado.

You May Also Like