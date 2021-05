Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 25 de mayo de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te interesas por alguien que antes no te parecía interesante o te había pasado desapercibido o desapercibida y sin embargo ahora descubres valores muy importantes para ti y una manera de relacionarte mejor con esa persona que es valiosa.

Tauro

La constancia será hoy una de tus mejores virtudes y todo hará que los demás lo vean de manera muy evidente. Todos te van a agradecer el empeño que pones en las cosas, especialmente en las altruistas. Eso te gratifica y te llena de emoción.

Géminis

Te gustará que te alaben o que te adulen de alguna manera. Tu ego necesita ese reconocimiento ahora y a poco que te esfuerces lo vas a conseguir, aunque debes actuar de la manera más empática posible. No olvides ese aspecto en ningún momento.

Cáncer

Exhibir cierto tono huraño con alguien de la familia con quien has tenido algún desencuentro, no lo va a solucionar. No te empeñes en demostrar actitudes y opiniones demasiado inamovibles. Cuanto más flexible seas, mejor te irá.

Leo

Puede que hoy no estés en tu mejor momento y que eso se note a la hora de abordar un trabajo difícil o de encarar una conversación complicada. Si puedes, deja estos asuntos para mañana. Estarás mejor y con la mente más despejada.

Virgo

Si tienes una prueba o un examen y hay alguien que tenga que juzgar tus logros lo van a hacer muy favorablemente y estás en el buen camino para conseguir algo importante. Confía en ti, es fundamental a la hora de encarar ese reto.

Libra

Dejar que los nervios o la ansiedad te dominen porque no ves que tus objetivos se cumplan a corto plazo no es nada que te favorezca y lo sabes. Debes dar un paseo, leer, o practicar cualquier actividad que te relaje y que te haga reequilibrarte.

Escorpio

Si hay algo que no sabes, que desconoces, no lo ocultes. Dilo y muestra tu interés por aprender o preguntar esa información que en este momento no controlas. Es lo mejor para no equivocarte en nada. Esa sinceridad será algo que te agradecerán.

Sagitario

Hoy te alejas de todo lo que signifique malos rollos porque hay algo que te pone de muy buen humor. Probablemente será algo que tenga relación con niños o con personas mayores que te enternecerá. Manejarás bien tus emociones.

Capricornio

Es muy posible que hoy alguien te discuta algo y eso no te guste nada, pero debes de evaluar si lleva o no razón, porque quizá estés tu en el error. Escuchar es el mejor camino para aprender. Deja la obstinación de lado.

Acuario

No descartes que haya algún malentendido y se compliquen un poco las relaciones familiares. Pero no te debes preocupar por ello porque serán problemas menores y se arreglarán por la noche. Solo debes dejar que se tranquilicen los ánimos.

Piscis

Hay una noticia que hoy te trae algo positivo, ya sea en el plano económico o en el laboral y con eso vas a sentirte mucho más en consonancia con lo que te rodea. Respira hondo y disfruta de la buena nueva. Puedes empezar a hacer ciertos planes.