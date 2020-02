Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 25 de febrero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Lo que hagas por un amigo o una amiga será algo valioso porque la comunicación será muy fluida y no te importará dar tu tiempo y tu energía, incluso si tienes que renunciar a una salida de ocio. Pero es mejor que no esperes recompensas.

Tauro

Te preguntarás porqué alguien ha dejado de confiar en ti o se ha alejado bastante y no tienes un contacto tan intenso como antes. Es bueno que reflexiones sobre cómo te has comportado con esa persona para llegar a las conclusiones de esa realidad.

Géminis

Hoy recuperas un mejor tono y tu humor, aunque sigue siendo algo variable, va a estar más en alza e incluso habrá momentos muy divertidos o que te harán sonreír. Encuentras apoyo en tu pareja y eso es algo que en estos momentos es muy importante para ti.

Cáncer

Estarás pendiente de un wasap o de una llamada que te trae noticias de alguien que está en una situación complicada o que espera algo laboral. No debes dejar que esto te obsesione. Mantén la calma y no quieras adelantar los acontecimientos.

Leo

Focalizarte en lo que hoy te interesa profesionalmente es lo mejor que puedes hacer. Centrarse en un proyecto que está ya más cerca de concretarse es algo muy importante para ti. Tenlo muy en cuenta y no te despistes con otros temas ahora.

Virgo

No andes por las ramas para decirle algo a una persona que no está siendo muy sincera contigo. Si te lo propones, descubrirás cuál es su mentira e incluso cuál es la razón para que te mienta. Observa todo con atención y llegarás a la verdad. Es mejor así.

Libra

Hoy sucederá algo que te sorprenderá y que no te dejará sin reacción. Quizá sea algo que no te guste y que creas que es injusto y vas a protestar por ello con mucha firmeza. Así te sentirás mejor, aunque debes valorar hasta dónde quieres llegar en este asunto.

Escorpio

No te despistes mucho con las necesidades de un familiar o un hijo que no tendrá su mejor momento y te va a causar cierta preocupación. Debes buscar información o incluso ayuda para solucionarlo. Es mejor que alguien te apoye en todo ello.

Sagitario

Debes asumir que no puedes exigir sentimentalmente nada a cierta persona. Los errores del pasado pueden pasar factura, lo que no significa que el futuro no sea positivo. Será también un aprendizaje para ti y para no volver a cometer errores.

Capricornio

Ojo con mostrar demasiado orgullo en la relación con tu pareja o con un amigo al que valoras. Puedes perder a alguien muy valioso si no bajas este tono y buscas un mayor diálogo. No siempre tienes la razón y eso debes admitirlo cuanto antes.

Acuario

Plantéate que debes organizar mejor ciertos asuntos domésticos porque si no te encontrarás con más agobio y estrés del necesario. Puede que un libro o una información te den una idea muy aprovechable para eso. Cuanto antes lo pongas en práctica, mejor.

Piscis

Vas a encontrar la manera de armonizar ciertos caracteres de personas de tu familia con las prioridades que creas convenientes. Será una sabia manera de no fomentar ningún tipo de envidia o enfrentamientos. Esa gestión es muy importante ahora.