Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 25 de agosto de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Alguien a quien quieres mucho necesita que estés a su lado y no te lo pensarás ni un minuto porque la generosidad te saldrá del corazón. Si es una cuestión de salud, tu compañía le servirá para sentirse con más tranquilidad y con fuerzas renovadas.

Tauro

Saltarse las reglas no es algo que te convenza mucho. Hoy no lo harás a pesar de que alguien muy cercano va a insistir para que lo hagas. Explícale que tienes derecho a tomar tus decisiones y que no estás muy de acuerdo en eso que quiere hacer.

Géminis

Te alegrarás mucho de haber tomado una decisión porque hoy compruebas que era muy acertada y lo vas a celebrar en tu interior y con la gente que más aprecias. Ves que de nuevo estás en una racha muy positiva y que sigues tu camino con fuerza.

Cáncer

Estar en tu mundo es algo en lo que sueles caer a menudo y eso te lleva a no fijarte en los detalles, en las cosas que quizá necesitan los más cercanos, como un poco de tiempo para escucharlos, o hacer un pequeño favor. Piensa en ello.

Leo

No te va a faltar inspiración y buenas ideas para dedicarte a pensar en nuevas cosas que llevar a cabo porque las que tienes entre manos las controlas perfectamente. Esos proyectos son algo que echabas mucho en falta y que ahora ves ya en tu horizonte.

Virgo

Jornada en calma, quizá un poco aburrida, pero no te importará ya que necesitas descansar de ciertas presiones que tienes alrededor. Ponte en contacto con una persona que te puede contar una información interesante. No dejes de hablar con ella.

Libra

Puede que haya tentaciones de aventuras fuera de la pareja con las que no habías contado, pero que de repente aparecen sin pensarlo mucho. Ten cuidado, porque algo escrito en un wasap o alguien pude traicionarte y llevarte a muchos problemas.

Escorpio

Pones a funcionar tu mente para trabajar en un tema que tiene algo que ver con la enseñanza o el aprendizaje y lo que te corresponde hacer te da mucha amplitud de miras ahora porque ves que le puedes sacar mucha rentabilidad. Crece tu inspiración.

Sagitario

Tu resistencia y el compromiso con los demás van a ser hoy lo que más te impulse para sentirte bien. No debes preocuparte de más si pones a funcionar esas virtudes que sin duda tienes aunque a veces te cueste un poco sacarlas a la luz.

Capricornio

Cuidado en lo económico hoy porque puede haber pérdidas de alguna clase que no te esperabas. No es momento, desde luego, para apostar por negocios poco claros, por mucho que parezcan brillar. No te fíes de cualquiera, da largas a todos.

Acuario

Tendrás que esperar con calma los resultados de un proyecto que está a punto de pasar examen o de ser visto por todo el mundo. No te debes desanimar sean los que sean los resultados. Quizá haya muchas opiniones y personas que no están de tu lado.

Piscis

Desaparecen tensiones u obstáculos y las cosas mejoran bastante a tu alrededor así que la situación empezará a ser más amable para tus objetivos y deseos de cualquier ámbito. Eso te va a permitir volver a tu camino y seguir con tus planes para estos días sin problemas.