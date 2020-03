Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 24 de marzo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Luna nueva en tu signo hoy, lo que hace que sientas influjos de ciertos cambios, de nuevas perspectivas de los asuntos que te preocupan ahora. Hay un planteamiento diferente en uno de ellos que te va a convenir mucho. No lo dejes pasar.

Tauro

Hoy no dejarás que nadie se interponga en tu camino profesional. Ten cuidado porque la competitividad puede ser buena, pero debes equilibrarlo todo para no caer en ambiciones desmesuradas. Se realista y da los pasos adecuados delante de una persona con influencia.

Géminis

No te preocupa demasiado el tema económico porque ves que tienes un resquicio para darte un capricho y que has ahorrado bastante e incluso has renunciado a ciertas cosas y ahora tu cuenta corriente ha subido. Eso te pone de muy buen humor.

Cáncer

Puede que hoy sufras una pérdida material y es quizá porque te has despistado bastante en un momento dado. Ojo, esos pequeños despistes tuyos pueden salirte caros si no vigilas bastante más. No te autocastigues, simplemente pon más atención.

Leo

Debes hacer una elección delicada y lo sabes, así que mentalízate para tener todos los datos a punto para hacerla de la mejor manera posible. Darás un paso importante, pero no debes de temer nada. Confía en ti y en tu capacidad de saber lo que deseas de verdad.

Virgo

Deja de lado cualquier sentimiento de culpabilidad por haber hecho lo que más conviene a tus intereses en el trabajo. Si alguien se siente ofendido no será tu problema, tu has actuado de manera correcta y sin perjudicar a nadie a pesar de lo que crean los demás.

Libra

A veces hay que librar batallas para ganar lo que consideras es tu derecho, y que ciertamente lo es, pero no lo conseguirás si no dices “basta”. Plantéate hoy cómo vas a conseguirlo, porque puedes hacerlo. Si te unes a otras personas, conseguirás más.

Escorpio

Hoy te conviene mucho dar una imagen fuerte y poderosa para conseguir cierto objetivo profesional. Puedes hacerlo de sobra y lo sabes, sólo tienes que dejar de lado ciertas inseguridades. Asegúrate de que tu imagen acompaña también a tus palabras.

Sagitario

No te creas todo lo que hoy te digan, en especial si es sobre alguien a quien aprecias mucho porque seguramente alguien quiere que cambie tu opinión sobre esa persona. No hagas ningún caso y guíate por tu propio criterio y experiencia.

Capricornio

Tu pareja, si tienes, te apoya en una decisión que debes de tomar sobre un bien o un tema de la familia política. Procura que todo eso transcurra con la mayor tranquilidad y armonía posible. Cuanto más amor y tolerancia pongas, irá mejor.

Acuario

Será una jornada ciertamente tranquila incluso si tienes trabajo porque todo será bastante fácil y conseguirás que fluya bien y cumplirás tus objetivos. Por la tarde te aguarda algo muy divertido, te reirás mucho y disfrutarás de algo que no te esperabas.

Piscis

Pon tu organismo a trabajar y no te quedes en el sofá toda la tarde. Si no puedes ir al gimnasio, al menos haz algo de ejercicio aunque sea en casa. Debes plantearte que necesitas ese movimiento y que es muy importante para tu equilibrio y bienestar.