martes 24 de agosto de 2021

Tu intuición no te va a fallar hoy al reconocer lo que pretende hacer una persona en un tema de negocios. Hay algo que no está nada claro y es mejor que pidas todas las explicaciones posibles o que incluso te alejes de ese asunto. No te conviene.

Sabes que un amigo o una amiga ha tomado distancia porque no le apetece compartir contigo ciertos momentos o ciertas diversiones que tu impones a tu modo. Esa postura rígida no es nada que te favorezca en tus relacione en general. Quizá debas revisarla.

Si ahora te preocupa lo que va a suceder al comienzo del curso, no vas a poder disfrutar del descanso o las vacaciones. Es mucho más conveniente que te centres en el presente, que vivas el hoy y que no te disperses pensando todo el rato en lo que pueda venir.

