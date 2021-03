martes 23 de marzo de 2021

Sabrás vender hoy una idea o un proyecto con mucha habilidad e inteligencia. Alguien te escucha y desde luego no te vas a rendir si te dicen que no. Y esa actitud de resistir es lo más importante porque te reafirma en lo que estás haciendo.

Crees que estás perdiendo el tiempo y que alguien o algo te lo ha robado. Pero eso no es del todo cierto, ya que si sabes aprovecharlo, puedes salir con beneficio de una situación no muy positiva. Todo es cuestión de afinar la perspectiva.

Estarás muy feliz porque has retomado una relación o una amistad a la que tenías mucho cariño, pero lo cierto es que tu tuviste bastante culpa de que se alejara. Prueba ahora a rectificar errores, porque la generosidad y el perdón no son difíciles de conseguir.

No descartes la posibilidad hoy de cobrar alguna deuda o dinero pendiente. Haz el intento con la persona que te lo debe y podrás avanzar algo, al menos no lo perderás todo. Hazlo con firmeza, sin que te pueda la debilidad o la lástima.

