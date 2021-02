martes 23 de febrero de 2021

Querrás poner las cosas claras en un tema con el que no estás de acuerdo, probablemente con tu pareja, pero estás dilatando el momento y eso no te conviene. Enfréntalo de manera tranquila, pero firme. No discutas sin razones.

Alguien te recuerda hoy que no están bien esas tentaciones egoístas que tienes a menudo y que no aportan nada positivo en especial si convives con alguien, ya sea pareja o compañeros. Debes pensarlo y procurar cambiar ciertas actitudes.

No te importará ceder en algunos asuntos que no crees tan importantes con tal de ver a alguien cercano sonreír. Esa postura es muy conmovedora porque significa que sabes valorar el afecto de los demás y dejar de lado tu parte egoísta y autosuficiente.

