martes 22 de noviembre de 2022

Sé fuerte y no te vengas abajo porque estás en un buen momento y ahora los planetas te envían sus mejores influencias, pero si aún no lo habías notado estás a punto de hacerlo tanto en tu trabajo como en la vida íntima. Asuntos que te preocupan o te deprimen se van a resolver casi de forma milagrosa. Esta va a ser una gran semana.

No te preocupes por los grandes esfuerzos y sacrificios que estos días te agobian, y lo harán especialmente en el día de hoy. No estás perdiendo el tiempo porque ahora los astros forman excelentes configuraciones y todo tu trabajo darán grandes frutos, tan solo tienes que esperar un poco de tiempo. Muy pronto la vida te dará una sorpresa.

