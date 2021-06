martes 22 de junio de 2021

Quizá has pasado una temporada algo complicada por un asunto familiar, pero hoy, por fin, empieza a reponerse tu ánimo. Piensa que hay cosas que por mucho que quieras no puedes cambiar. Ahora ves claro que debes acostumbrarte a ello.

Sigues en un tono bastante animado hoy, aunque puede que un familiar te llame o te mande un wasap que te pueda disgustar un poco porque te hará cambiar ciertos planes. No te queda más remedio, ya que será algo de lo que no podrás escapar.

Esa búsqueda que estás haciendo, probablemente de trabajo, va a empezar a dar sus frutos no tardando demasiado y regresarás a un lugar donde ya habías estado. No es hora de ponerle ninguna pega por mucho que haya cosas negativas. Nada es perfecto.

No debes temer por ningún asunto relativo a la salud, aunque tampoco descuidarte y dejar que una explosión de caprichos se descontrole y no lleves una vida sana y más natural. Ten cuidado con alguien que te lleva a tener hábitos nocivos.

