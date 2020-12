martes 22 de diciembre de 2020

Hoy vas a tener muy claro lo que debes y lo que no debes hacer con un tema de dinero. Quizá tengas que renovar algo para el trabajo, como un ordenador. Busca la mejor solución, no la primera que encuentres. Ten en cuenta de que le sacarás mucho beneficio.

Te extrañará el comentario de alguien cercano, un compañero o incluso un familiar sobre algo que no sabías de una persona. Pero debes darte cuenta de que no es asunto tuyo, así que mantén la discreción. Por la noche tendrás un rato de ocio muy divertido.

Establecer relaciones auténticas con los demás es un hecho importante y debes procurar no dejar que la frivolidad de las redes sociales te aparte de eso. Es algo sobre lo que debes meditar hoy. Hay cosas y personas que no te interesan.

Si te dan la oportunidad, no te calles y pide lo que crees que es necesario, a lo mejor no sólo para ti, sino también para otras personas que pueden estar en alguna situación delicada. Será muy positivo porque puedes hacer mucho bien a los demás.

