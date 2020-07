Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 21 de julio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Ya sabes que no todo es lo que parece y que a veces te puedes llevar sorpresas con alguien en quien has confiado y que de repente ves cómo ha cambiado su actitud. Hoy deberás observar a alguien con mucha atención. No te entregues tanto, toma una postura intermedia.

Tauro

La tranquilidad regresa hoy a ti porque tus intereses económicos no van nada mal, incluso mucho mejor de lo que esperabas. Puede que estés pensando en empezar un proyecto en colaboración con alguien y que tengas muchas esperanzas puestas en él.

Géminis

Hoy saltas de un lado a otro y quizá alguien no entienda muy bien esa dualidad tuya que en el fondo es algo que tu sientes muy presente. No te veas en la obligación de tener que explicar nada, al menos nada que sea un tema íntimo.

Cáncer

Continúas de alguna manera bajo la influencia de la luna que está siendo poderosa, pero debes intentar no dejarte llevar hoy por ninguna ensoñación y poner los pies en la tierra en el terreno afectivo. No idealices a nadie, sería una mala idea.

Leo

No necesitarás decir nada porque con tu expresión va a bastar para saber lo que estás pensando y no hará falta que hagas comentarios. Alguien se sentirá aludido pero vas a llevar mucha razón. Te reafirmas en lo que piensas de esa persona, que no es de fiar.

Virgo

Mejora mucho tu relación con una persona con la que últimamente no te habías entendido bien porque un hecho que no controlas ni esperas, te pondrá de acuerdo con ella. Te sentirás muy bien porque ya no hay esas tensiones en tu vida.

Libra

No descartes que hoy puedas avanzar en un tema profesional, un proyecto que ya dabas casi por perdido, por lo menos hasta pasado el verano. Ahora se relanza porque alguien inclina la balanza hacia tu lado. Ese golpe de suerte debes aprovecharlo al máximo.

Escorpio

Cada vez que te propones dejar ese mal hábito que no te conviene nada, te pones excusas para no hacerlo. No te engañes más, debes concentrarte en ti y en mejorar tu salud y no te faltarán fuerzas para hacerlo. Solo debes de tener el convencimiento pleno de querer hacerlo.

Sagitario

Alguien estará muy pendiente de lo que hagas o digas y quizá obligue a otra persona a observarte y a contarle lo que estás haciendo. Ten mucho cuidado hoy con cualquier movimiento que hagas. Hay demasiados ojo puestos en ti, controla.

Capricornio

Ya ves que los malos ratos que te ha dado una persona y quizá los desprecios que te ha infligido ya no significan nada y que te da exactamente igual. Reconcíliate con todo desde la calma. Te darás cuenta de que hay que saber valorar el presente.

Acuario

Lo que te propones hacer hoy es interesante y puede ser muy importante para tu futuro. No dejes que las distracciones te alejen de ese propósito de trabajo o estudio que te conviene mucho realizar. Será un tesoro al que puedes sacar partido muy pronto.

Piscis

Despejas algunas incógnitas sobre un tema económico después de una reunión que te será algo complicada porque alguien quiere imponer su criterio. Pero las aguas vuelven a su cauce, no te preocupes por lo que escuches, porque algunas palabras no tendrán importancia.