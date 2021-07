martes 20 de julio de 2021

No te atreves a romper un pacto, un contrato o una unión de algún tipo y eso es algo que al final te puede pasar factura tanto material como emocional. Asume que debes de hacerlo más pronto que tarde. De lo contrario, no lo vas a pasar bien.

Dejar que los demás decidan por ti no es lo mejor que puedes hacer hoy. Alguien cercano te hará ver que eso es un error y si tu no lo ves así, al menos, debes darte un tiempo para pensar qué hacer con esa situación que se te va de las manos.

Sentirás hoy muchas ganas de darte un capricho y no estará de más que lo hagas ya que eso te puede compensar de ciertos momentos un poco bajos que has pasado hace poco. Será gratificante, solo tienes que pensar que te lo mereces.

No sientas pena si alguien se aleja de tu lado porque lo desea, ya que es mucho mejor así. Te darás cuenta de que no tenía sentido cierta relación que cada vez más era obligada y aunque no lo creas, mejoras. Te sentirás mucho más libre.

