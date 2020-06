Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 2 de junio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Reconocerás que realmente el destino ha jugado a tu favor en un tema profesional en el que algo se había frenado y, sin embargo, ahora se mueve de una manera que te interesa. Observa todo bien y da los pasos adecuados con mucha tranquilidad.

Tauro

Reflexiona sobre tu actitud, quizá demasiado obstinada o férrea, ante un hecho familiar que ha acontecido y que te ha supuesto desplazamientos o problemas. Quizá es hora de negociar con otros y aunque te cueste debes proponer una conversación conjunta.

Géminis

Buscarás información sobre un tema porque quieres tener todos los datos antes de actuar y haces bien. Es importante que no dejes escapar ningún detalle, merecerá la pena el esfuerzo de tener recopilada esa información. Todo saldrá mejor.

Cáncer

Tu corazón estará hoy conmovido por la actitud de una persona que te presta una ayuda que no esperabas y que realmente te saca de un apuro bastante importante. Dale las gracias abiertamente, en público y sin temor ni vergüenza a lo que piensen los demás.

Leo

Libras ciertas batallas contra los que no comprenden tu inamovible actitud ante una situación laboral en la que te pones de lado de los que parecen más vulnerables. Pero te mantienes muy firme en tus convicciones y en lo que vas a exponer en público.

Virgo

Es muy posible que no te quede más remedio que creer en la palabra de una persona que te dará una mala noticia o contará algo negativo que, de momento no vas a poder comprobar. No te preocupes demasiado, porque no va a tener repercusión alguna.

Libra

Alguien quiere imponerte sus normas, y eso es algo que no vas a poder aceptar. Si se trata de una relación en la que no llevas mucho tiempo, es mejor que pienses lo que deseas de ahora en adelante. Observa bien todas sus palabras y actitudes, te darán la clave.

Escorpio

Encontrarás mucho entusiasmo en una persona cercana que te apoya desinteresadamente en un tema en el que has empezado hace poco, quizá algo que tiene que ver con los estudios. Te sentirás muy bien con ese refuerzo que ahora te viene tan bien.

Sagitario

Si tienes hijos, hoy vas a sentir que descubres cosas inesperadas en ellos y que te dan una corriente de energía y de afecto. Pero a la vez, tendrás que imponer cierta disciplina para que todo funcione. Es algo complicado, pero lo harás bastante bien.

Capricornio

Correr en busca de una felicidad utópica o de algo que realmente se escapa a tus posibilidades no es bueno para ti. Mantener tus metas y sueños, sí, pero con el mayor realismo posible y sin obsesiones. Ese el mejor planteamiento que puedes hacer.

Acuario

No te conviene correr, ir demasiado deprisa en algo que acabas de conocer, ya sea una persona o un nuevo campo de acción. El entusiasmo es positivo, pero siempre que no sirva para cometer errores. Modera cualquier tentación de saltarte los escalones.

Piscis

Tratar con gente de más edad o que tiene más experiencia que tu será algo muy inteligente por tu parte e importante porque sabrás sacarle mucho provecho tanto desde el punto de vista personal como profesional. Aprovecha sus indicaciones, serán fuente de sabiduría.