martes 2 de febrero de 2021

Debes tomarte un respiro por la tarde y dejar que todo fluya de una manera más relajada. No quieras hacer todo hoy deprisa y corriendo, date tiempo para no hacer nada, también es importante ya que te ayudará a encontrar paz mental.

No debes gastar demasiado en nada que realmente no necesites, así que ten cuidado con esas tentaciones que realmente no son lo que ahora tienes que ambicionar. Hay otras prioridades que atender y debes tenerlo muy presente.

Puede que te tiente el poder en alguna de sus formas y eso hace que estés en tensión por conseguir algo relacionado con él. Debes de tener cuidado con no ambicionar algo que podría ser contraproducente a largo plazo y no hacerte feliz.

Algo de añoranza de ciertas cosas sí vas a tener hoy, pero no debes dejarte llevar por la sensación de que cualquier tiempo pasado fue mejor. No siempre es cierto, aunque lo parezca. Vive el presente porque eso es lo que realmente posees de verdad.

No debes preocuparte en absoluto por un pequeño comentario malévolo que oirás a tu paso. Desprécialo y no le des ni la más mínima importancia, ya que hay alguien que intenta estar en el lugar que tu estás. Protégete de la envidia.

