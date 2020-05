Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 19 de mayo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No debes esperar que alguien esté pendiente de ti, porque no lo estará. Hoy es momento de sacar tu lado más independiente e individual y defenderte por ti mismo o por ti misma de lo que haga falta. Serás muy capaz de poner las cosas en su sitio.

Tauro

Cuanto más claro hables con una persona de lo que te preocupa y de cómo quieres establecer una relación con ella, sea del tipo que sea, más tranquilidad sentirás en tu interior. A partir de ahí, respirarás con clama porque te sientes libre, sin complejos.

Géminis

Repartes bastantes sonrisas hoy e incluso sacas a relucir tu lado más conciliador para mediar en un conflicto que está algo enrarecido entre compañeros de trabajo y jefes. Ese talante te hace ganar puntos porque contribuyes al bien de todos.

Cáncer

Olvidar la salud y hacer siempre algo que no le viene bien, quizá un mal hábito o practicar poco o nada de ejercicio, es algo que te debes plantear cambiar cuanto antes. Mira más por tu salud ahora, ay que el organismo necesita que pienses en él.

Leo

Necesitas parar y tomar aire y lo sabes y eso que tu carácter de liderazgo te está funcionando bastante bien en muchos sentidos y en algunas situaciones complicadas, pero plantéate un pequeño descanso hoy. Nadie te lo va a echar en cara, descuida.

Virgo

Estás apoyando mucho a tu pareja probablemente, aunque no puedes evitar que haya algunos roces, en especial si tienes hijos y no pensáis lo mismo de su educación. Es necesario llegar a pactos en este tema. Cede ante algunas cosas para conseguir otras.

Libra

Hoy contemplarás algo muy interesante o aprenderás algo que desconocías y que te sorprende o aporta algo nuevo. Debes seguir en ese camino y aprovechar todo lo que te sea de utilidad en el futuro. No dejes de lado ninguna información que te pueda servir.

Escorpio

No dejes que esos sentimientos de soledad negativos se impongan hoy y te traigan un bajón emocional que realmente no te conviene y que puede hacer mella en ti. Ponte en contacto con amigos y charla con ellos, así no te dejarás llevar por la tristeza.

Sagitario

Es preferible que no escuches a una persona cercana que te puede transmitir angustia o pesimismo porque si te dejas llevar por eso, no vas a sentirte bien y tu necesitas ahora mirar hacia delante sin dudar. Tienes muchas cosas que hacer aún.

Capricornio

Has encontrado un punto medio para tratar con una persona que no te cae demasiado bien, pero no te queda otro remedio. Esa postura es inteligente y recuerda que la corrección en el trato te favorece y hará que todo fluya con más calma.

Acuario

A veces te muestras como alguien muy original o muy extraño, que quizá se siente incomprendido o incomprendida porque va más allá de lo que piensan los demás. Ese carácter visionario estará en alza hoy y te llevará a planear proyectos ambiciosos.

Piscis

No te quedes pensando si lo que vas a hacer está bien o mal, porque el resultado lo vas a ver muy pronto ya que una persona reaccionará de inmediato por tus acciones y eso te aclarará mucho todo. Sigue la senda que has elegido sin titubeos.