Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 18 de febrero de 2020.

Aries

No olvides lo beneficioso que puede ser practicar deporte, pero debes ser constante, algo que a los aries les cuesta bastante, porque tienen mucha tendencia a cambiar de actividad. Organízate bien para no ponerte excusas como la falta de tiempo.

Tauro

Aunque no lo creas, las circunstancias pueden obligarte a hacer cosas que nunca hubieras pensado hacer. Pero eres capaz de ello, aunque no formen parte de tu esquema habitual. Atrévete a salirte de él y verás que puedes dar mucho de ti. Te llenas de orgullo con tus capacidades.

Géminis

Buscar algo mejor para ti, tanto en lo profesional como en lo personal, no es nada malo y si eso implica que alguien se enfade, quizá debas explicarle con claridad que tienes todo el derecho del mundo a organizar tu vida como desees. Hazlo sin dudar.

Cáncer

No es un día para estar inactivo ya que todo te llevará a moverte y a no parar y eso te puede traer un poco de estrés. Ten cuidado con esto y valora si realmente algo de lo que vayas a hacer es realmente imprescindible. A lo mejor hay algo que puedes obviar.

Leo

En ocasiones tienes un impulso que te lleva a sentir algo que solo es posesión y no amor: los celos. Ten cuidado hoy con no dejar aflorar ese sentimiento que no es nada positivo. Deja libertad de acción a quien esté contigo ya sea un amigo, una pareja o un familiar.

Virgo

Recurres a un amigo para que te ayude con un tema que no dominas, quizá relacionado con la tecnología o con algo doméstico. No le exijas horarios excesivos ni el tiempo que a ti te interese. Se agradecido y no abuses de su excelente generosidad.

Libra

Será una jornada con un tono serio, pensativo, reflexivo. Eso no es nada malo ya que puedes llegar a conclusiones interesantes sobre un tema que no ves aún con claridad. Tendrás una idea puede ser muy útil y la llevarás a la práctica dentro de pocos meses.

Escorpio

Serás consciente de que no todo es perfecto en la vida, y eso no es malo porque de alguna manera vas a aprender a protegerte de ciertas agresiones o de personas que te causan desajustes emocionales. Si hay alguna persona que interfiere tus propósitos, aléjate de ella.

Sagitario

Debes poner mucha atención en ciertas palabras hoy que quizá te suenen muy bien, pero que no son sinceras. Alguien quiere venderte algo que no necesitas, no te dejes embaucar ya que si lo haces porque te da cierta pena, te acabará atrapando.

Capricornio

No caigas en tu propia trampa en cuestiones amorosas y te obsesiones con alguien que realmente no tiene interés en ti y no te puede traer nada demasiado bueno emocionalmente. Actúa con inteligencia y procura mirar hacia otra dirección.

Acuario

Decir lo que piensas puede ser arriesgado, pero las actitudes poco claras no te van a favorecer hoy en nada, así que si alguien te pide consejo, deberás ser valiente y decirle cara a cara la verdad. Aunque al principio pueda molestarse, luego te lo agradecerá.

Piscis

Hay un contacto profesional que no debes dejar de lado y si te invitan después del trabajo a tomar algo, no es el día hoy más indicado para decir “no”, aunque no te apetezca mucho. Es importante que lo hagas ya que eso va a mejorar tu imagen social.