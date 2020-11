Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 17 de noviembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Si tienes una conversación importante desde el punto de vista profesional que pueda significar un ascenso, lo mejor, de momento, es que guardes el secreto y no se lo cuentes a nadie. Será lo más seguro, ya que alguien podría maniobrar si lo sabe.

Tauro

El trabajo en equipo, aunque sea de una manera virtual, puede darte hoy muy buenos resultados, ya que si bien puede ser algo complejo, al final te alegrarás de cómo sale todo y de la satisfacción general. Vas a avanzar mucho en este terreno, ganas seguridad.

Géminis

Hoy es mejor que estés un tiempo a solas, en tu mundo, para pensar y decidir sobre un tema muy personal que quieres dar a conocer a los demás, pero que aún te cuesta verbalizar. Lo conseguirás si reconoces quién eres y lo que deseas en la vida.

Cáncer

Vas a tener hoy oportunidad de exhibir tus habilidades, pero debes disponerte a no sentir ningún tipo de vergüenza o timidez. Confía en ellas sin pensártelo dos veces y te darás cuenta de tu talento. Vas a tener éxito, así que disponte a disfrutarlo.

Leo

Todo lo que tenga que ver con redes sociales va a estar muy presente hoy en tu vida. Eso puede tener sus ventajas, pero debes pensar que hay una parte de todo eso que no es muy real. Ojo con sus influencias y con lo que te hagan desear.

Virgo

A pesar de que te pueda parecer algo brusca la manera de comportarse de un familiar, no se lo debes de tener en cuenta porque está sufriendo un mal momento en mucho sentidos. Relájate, no va contigo y no debes sentir ninguna emoción negativa.

Libra

Mirar hacia otro lado hoy no te servirá de mucho ante un escollo que puede surgir. Es mejor hacerle frente y aprender a convivir con esa situación y sacar la máxima enseñanza personal de ella. Todo lo que sucede tiene puede ser una oportunidad.

Escorpio

Escucharás algo o leerás algo en Internet que te hará pensar en un cambio en tu vida. Será una idea muy positiva que puedes ir madurando poco a poco, ya que es algo que te llevará a una nueva realidad. Investiga, lee, aprende y verás resultados.

Sagitario

No has podido solucionar antes algo que tiene que ver con la familia y con lo que ha sucedido en ella hace poco tiempo. Pero ahora estás mentalmente mucho más fuerte para hacerlo. Te sentirás mejor poco a poco y ya no te molestará nada.

Capricornio

Hay una sombra que te persigue desde hace tiempo y que te hace estar en tensión, quizá relacionada con alguien de tu pasado que no deja de estar en tu presente. Déjale claro tu postura y no le hagas más caso. Borra su nombre de los contactos o bloquéalo.

Acuario

Pon más cuidado en seguir cualquier consejo médico que ahora va a ser muy importante. No te saltes las reglas en este tema porque realmente no te haría ningún bien. Respira hondo, todo pasará pronto, pero debes tener un poco de paciencia.

Piscis

Cuanto más positivo o positiva seas en todo lo que hagas hoy, mejor te va a salir. Si tienes una entrevista de trabajo no quieras tenerlo todo bajo control. Un poco de improvisación te va a venir muy bien. Puedes lucir tus mejores respuestas libremente.