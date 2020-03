Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 17 de marzo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Aunque no quieras hacerlo, al final vas a ceder con una persona y volverás a dejarte llevar por los sentimientos y la empatía. No debes tener la sensación de que eres débil por eso, todo lo contrario. Tu fortaleza radica en tu bondad y lo sabes de sobra.

Tauro

Por mucho que lo intentes, no será fácil librarte de un compromiso que no te apetece nada y que vendrá por el lado de tu familia. Intenta tomártelo con la mayor calma posible y poner buena cara. Al fin y al cabo no es algo que tengas que hacer a menudo.

Géminis

Reaparecerá en tu vida alguien a quien hace mucho tiempo que no ves. Quizá un antiguo compañero de trabajo que casualmente vuelves a encontrar. Lo más probable es que te traiga muy buenos recuerdos, no lo apartes. Te puede aportar algo que será una sorpresa.

Cáncer

Quizá tu timidez te impida hoy dar paso seguros en un tema que de alguna manera te da cierto miedo. Debes soltar esas amarras emocionales y no temer nada porque puedes estar tranquilo. Todo va a salir según tus deseos, simplemente haz caso a tu intuición.

Leo

Debes de tener cuidado con ciertas actitudes que pueden dar idea a los demás de que siempre estás a la defensiva, aunque no sea cierto. Intenta hoy ser lo más amable posible en todos los aspectos porque eso te asegurará que las cosas vayan mucho mejor.

Virgo

Si tienes hijos, hoy van a tenerte muy pendiente del teléfono y quizá te preocupes en exceso por lo que les pueda acontecer. Pero debes relajarte, todo saldrá bastante bien y sin problemas. Por la noche tendrás que hablar con ellos tranquilamente.

Libra

Hoy vas a comprender que lo mejor que puedes hacer es no caer en esas trampas que tu mismo te pones para no avanzar en ciertos temas afectivos. Lo que debes hacer es preguntarle a tu corazón y no temer lo que pueda o no traer el futuro. Vive el presente.

Escorpio

Si buscas una respuesta a un tema que te preocupa y que tiene que ver con la familia, lo mejor que puedes hacer es perdonar de corazón. No te sientas culpable de ser quien eres y sigue tu camino sin hacer reproches porque cada no tiene su punto de vista.

Sagitario

Si tienes un trabajo pesado que hacer hoy, no te preocupes porque poseerás la suficiente energía mental para acabar con él de manera rotunda y a gusto de todos, incluso recibes felicitaciones. Eso te hará ver que eres más fuerte de lo que a veces piensas.

Capricornio

No bajes la guardia en un tema económico en el que está implicada la familia porque habrá alguien que va a hacer patente su egoísmo y quizá tengas que ponerle freno. Actúa con firmeza y sin temor a lo que piensen. Reclama lo que es tuyo.

Acuario

Será muy conveniente que hoy no te precipites en tus juicios y te tomes tiempo para reflexionar sobre tus propias actitudes con los demás. Si lo analizas objetivamente, comprenderás que debes cambiar. No es tan difícil dar pasos para mejorar.

Piscis

No te quedará otra que estar muy pendiente de asuntos profesionales y no tendrás demasiado tiempo para lo estrictamente personal, así que será algo tensa la jornada. Pero acabará bien porque por la noche podrás relajarte con tu pareja.