Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 17 de agosto de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy vas a ver un poco más claro quién está de tu lado y quién no. Te será muy fácil discernir en la persona en quien puedes confiar porque va a suceder algo, un detalle significativo, que deberás observar y analizar con mucho cuidado. Te dará la clave.

Tauro

Hablas con alguien que es una persona con la que no tienes demasiada confianza, pero que puede serte de ayuda con una información que te puede dar para resolver un asunto un poco farragoso o aburrido relacionado con documentos o leyes.

Géminis

Hay temas que te da pereza abordar, y quizá es cierto que lo mejor que puedes hacer hoy es olvidarte de esos asuntos que debes resolver a la vuelta de las vacaciones. Deja que todo fluya en calma sin darle muchas vueltas a la cabeza.

Cáncer

Precipitarse no es algo que hagas a menudo, ya que sueles tender a lo contrario, a dilatar las cosas y a esquivar lo que te resulta desagradable. Sin embargo hoy v as a tomar una decisión bastante rápida que será bastante acertada.

Leo

No dejes que el estrés vuelva a estar presente en tu vida si has regresado de vacaciones y has vuelto a trabajar ya. No vuelvas a caer en ciertos errores que a lo único que llevan es a estropearte la salud y ponerte de mal humor. Controla todo eso.

Virgo

Invertir en ti, en tu progreso en cualquier forma que sea, es lo más adecuado que puedes hacer ahora. Pon atención sobre todo en los conocimientos. Aprender algo nuevo, por simple que parezca, es una forma perfecta de evolucionar a mejor.

Libra

Tu organismo necesita un poco de descanso de cierta actividad física que quizá no te ha ido tan bien como parecía y que te puede estar perjudicando. Busca información o a alguien profesional que te pueda aconsejar lo que debes hacer.

Escorpio

Hay algo hoy a tu alrededor que te llena de fuerza y quizá es el cariño que ves que alguien te tiene o el apoyo que recibes en un tema delicado. Todo eso te hará reconectar con algo muy intenso y emocionante en tu interior. Será muy positivo para ti.

Sagitario

Si de repente te enteras de una oportunidad de trabajo, no dejes que te paralice el miedo porque aunque creas que es algo complicado o difícil para ti, si no lo intentas no lo sabrás nunca y eso sí te puede afectar. Lánzate y confía en tus posibilidades.

Capricornio

Harás bien hoy en controlar gastos y no excederte en este sentido, ya que dentro de poco vas a tener que hacer cierto desembolso relacionado con los hijos, si tienes, o con el hogar. Procura que todo lo que gastes sea con motivos justificados.

Acuario

Hay personas cerca que te están influyendo de manera muy poco positiva porque te hablan de realidades que no están a tu alcance y eso no te hace ningún bien. Debes ser realista y construir tu camino o tus expectativas con tus propios sueños.

Piscis

Tu fuerza física o tus habilidades en este aspecto, el deportivo, pueden mejorar mucho si te lo propones y no te dejas llevar por la pereza. Proponte empezar un deporte o un ejercicio que te ayude a sentirte mejor, pero hazlo de manera organizada y no tu aire.