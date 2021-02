martes 16 de febrero de 2021

Que no te salgan las cosas a la primera no significa que te dejes llevar. Debes mirar hacia atrás con perspectiva y contemplar lo mucho que has logrado en tantas ocasiones. Te hará bien y comprenderás que todo va por rachas.

A veces te gusta demasiado ejercer el control y eso no es nada bueno para lograr que alguien se sienta a gusto a tu lado y más si no conoces demasiado a esa persona. Ve poco a poco y procura que todo se equilibre en la relación, te conviene.

Si tu pareja no tiene su mejor día, no es inteligente que presiones para salirte con la tuya en cualquier aspecto hoy, y menos en algo que supone un roce para la convivencia. Deja que todo fluya por su cauce y ya tendrás tiempo de intentar cambiar las cosas.

Realizarás algunos movimientos relacionados con el dinero que no están nada mal pensados porque es jugar sobre seguro. Tendrás bastante margen de maniobra para conseguir lo que deseas. Es buen momento de lanzarte a esa inversión, no lo dudes.

