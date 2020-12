martes 15 de diciembre de 2020

Te llega un dinero extra que no solo te va a aliviar a ti, sino también a personas cercanas a las que vendrá muy bien una ayuda en este momento. Debes mostrar toda la generosidad que puedas. No te faltará su agradecimiento incondicional.

Debes plantearte si no estás demasiado en tu mundo, en una burbuja en que cada vez dejas entrar a menos gente y que eso no es bueno para ti. Abre tus puertas a más contactos, aunque sea de manera virtual. Así verás que hay muchos mundos distintos.

Has conseguido una pequeña victoria en un asunto que te estaba restando energía mental y física y que no era nada bueno para tu salud ni para tu equilibrio personal. Ahora la tranquilidad regresa porque alguien cede en su postura.

