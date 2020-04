Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 14 de abril de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Los amigos son para ti como de tu propia familia y muchas veces incluso más aún, y generalmente muestras tus habituales rasgos de generosidad con ellos. Así será hoy. Y te sentirás bien con todo ello porque sabes que son uno de los pilares de tu vida.

Tauro

Lo mejor que puedes hacer es descansar todo lo que puedas hoy, y si tienes que hacer algo de una manera distinta a la habitual o con una sobrecarga especial de estrés, procura dosificarlo todo con inteligencia. Así te será mucho más fácil y efectivo.

Géminis

Tu espíritu se verá muy influido por unas palabras de alguien, un jefe u otra persona a la que conoces poco, pero también por todo lo que respecta a tus fuerzas físicas, que estarán en baja forma. No te dejes llevar por la negatividad. Cuidado.

Cáncer

Ojo con la alimentación, que quizá en estos días te estés sobrepasando en ciertos alimentos que no te convienen para nada. No te interesa saltarte tus propias reglas, por mucho que tengas la tentación. No dejes de hacer alguna clase de ejercicio.

Leo

No ganarás quejándote y pensando hoy que todo el mundo tiene algo en tu contra. No es así, lo que sucede es que hay cosas que escapan a tu control y eso es algo que debes asumir sin pensar en más. No te creas que eres el centro del universo.

Virgo

No te faltará hoy un espíritu muy crítico con todo lo que te rodea porque crees que muchas cosas no funcionan como deberían y eso hará que tu humor no sea demasiado bueno. Busca distracciones y no te fijes exclusivamente en lo que está mal.

Libra

En mitad de cierta tormenta, llega una noticia bastante positiva sobre un familiar o un amigo que ha resuelto una situación complicada. Te alegrarás mucho y te sentirás inmensamente feliz por ello. A partir de ahí, puedes empezar a pensar en algunos planes.

Escorpio

Has realizado algún cambio brusco en tu economía, por razones que no puedes controlar, así que es conveniente que en estos momentos frenes todo lo posible tus salidas de dinero o caprichos. Más adelante podrás retomar todo lo que te apetece.

Sagitario

Hoy andarás con más ligereza, sin preocuparte tanto de algunas cosas y poniendo todo lo que puedes de ti para que las cosas funcionen de la mejor manera posible. Eso te hará sentir muy bien porque encaras todo con mucho ánimo.

Capricornio

No bajan del todo las tensiones pero debes plantearte que no podrás seguir así mucho tiempo y que de alguna manera tienes que solucionarlo. Mirar para otro lado puede volverse en tu contra. Es mejor hacerle frente a las cosas y ser valiente.

Acuario

No debes darle vueltas a un asunto profesional que te preocupa, porque no es el momento para tomar las decisiones más acertadas para solucionarlo. Intenta relajarte y dejar que pasen unos días. Lo verás más claro con un poco de perspectiva.

Piscis

Empiezas a pensar en un cambio de escenario porque el actual te está aburriendo un poco y más si estás lejos de casa. Eso va a llevar un tiempo, pero es bueno que comiences a dar pasos para en un futuro no muy lejano.