martes 11 de octubre de 2022

Hoy te sentirás un poco bajo de moral porque algunas ilusiones se han volatilizado o tu mismo has visto que eran falsas o eran inalcanzables. El realismo, o incluso el pesimismo, tienden a dominar tu personalidad, pero no te preocupes porque tan solo es algo momentáneo y muy pronto volverás de nuevo a tus castillos en el aire.

Vas a tener una oportunidad de ser muy feliz y realizar un sueño que llevas años intentando, pero si quieres que se consolide y no sea solo un buen momento pasajero entonces no se lo digas a nadie, actúa con discreción porque muchas de las personas que te rodean te envidian más de lo que crees. Guarda tu tesoro en tu corazón.

