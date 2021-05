martes 11 de mayo de 2021

No estarás hoy de muy buen humor porque tendrás un toque de melancolía que te va a hacer estar en las nubes, con los pies muy poco en el suelo. Día de reflexión en el que evaluarás muchas cosas importantes, pero no te dejes llevar por lo negativo.

Hoy te alegrarás al ver que un proyecto en el que te has implicado va por buen camino y no te está suponiendo nada estresante o te trae algunas de las cosas poco positivas que pensabas de él. Deja que fluya todo sin poner demasiados problemas.

