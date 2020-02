martes 11 de febrero de 2020

Hay alguien que cerca que puede ser bastante pesado o que pondrá a prueba tu paciencia hoy. Es mejor que no entres en ninguna confrontación porque te llevarás una disgusto innecesario. Intenta obviar su compañía o por lo meno, si no puedes, no rebatir sus palabras.

En el trabajo, no debes dejarte llevar por algo que no está a tu gusto. Un compañero te puede dar la solución tras una discusión amistosa y os pondréis de acuerdo para llevar a cabo una labor pesada. Después pensarás quien ha tenido más razón.

No te quejes tanto de tu salud porque realmente no te sucede nada grave. Alguien puede pensar que lo estás utilizando para llamar la atención y tener a alguien siempre pendiente de ti. Ojo con esa actitud que puede ser inconsciente, pero real.

