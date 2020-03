martes 10 de marzo de 2020

No te enfades si hoy te niegan un capricho o algo que quieres hacer y que perjudica a tus compañeros o a la organización del trabajo. Intenta pensar en los demás y no mostrar que solo vas a lo tuyo. Cuanto más apoyes el grupo, mejor imagen darás.

Estás absorto mentalmente por un problema económico que de momento no ves cómo solucionar y es hora de que hagas una reflexión profunda sobre tus ambiciones materiales. Mantén la calma, pero valora lo importante y no solo lo externo.

No te inquietes por algo que sucederá en el trabajo, porque realmente no es nada que tenga que ver contigo. La competitividad es fuerte y eso quizá es algo que desestabilizará tu entorno laboral. Ojo con las actitudes, practica la discreción.

Entras hoy en un periodo de más calma emocional y te tranquiliza pensar que has sabido superar algo que parecía que se te escapa de las manos. Tu confianza en ti es fundamental ahora, no la pierdas. Los amigos estarán cerca y te darán buenos consejos.

