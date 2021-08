Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 10 de agosto de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Cada vez que sientes el impulso de alejarte de esa persona y de esa relación que no acaba de convencerte del todo, te frenas de nuevo porque no tienes el convencimiento pleno de querer hacerlo. Es cierto que no tienes las ideas demasiado claras aún.

Tauro

Andas hoy con más calma interior y cierta complacencia con todo lo que te sucede incluso en aquellas cosas que no puedes controlar del todo, ya que no te importara demasiado y te tomarás todo con bastante calma. Esa es una buena opción.

Géminis

Buena jugada la que hoy podrás hacer para llevar a buen puerto un proyecto que te interesa mucho y sobre el que has pensado durante mucho tiempo y que ahora ya se acerca a su consecución. Eso te hará sentir gran entusiasmo y mucha energía positiva.

Cáncer

Luna nueva en este signo hoy, lo que trae un aire de renovación que hace que veas las cosas de una forma muy distinta a la de días anteriores y eso es bueno porque hay detalles que se te habían escapado y que ahora ves con mucha claridad.

Leo

No harás demasiado caso de una regañina que te pude caer de un jefe o de una persona de cierta autoridad que asegura que has hecho algo de manera incorrecta. Sabes que no es cierto, pero lo más práctico es que no entres en un juego dialéctico.

Virgo

Si te muestras tal y como eres, no te va a costar que te acepten porque hoy vas a estar en una racha de simpatía buena, así que no tendrás que hacer ningún esfuerzo demasiado grande. Todo funcionará bien y será una jornada bastante agradable.

Libra

Si ves cualquier clase de conflicto o una situación tensa o de discusión cerca de ti, no tomes partido de ninguna clase ya que puedes verte afectado o afectada sin darte ninguna cuenta y tener un disgusto. No es algo de tu incumbencia, tenlo claro.

Escorpio

Mira con mucho detenimiento toda clase de papeles o documentos que pasen por tus manos, ya sea en tu trabajo o en tu vida personal. Alguna información que esté en ellos es valiosa o te va a aporta muchos datos importantes que te vendrán muy bien.

Sagitario

No es nada malo dejarse querer e incluso mimar por la familia de cuando en cuando, así que ahora es un buen momento para eso, sobre todo si tienes unos días de vacaciones y no tienes que estar pendiente más que de descansar y pasarlo bien.

Capricornio

Decides contar la verdad a una persona de edad de la familia a la que siempre le has ocultado ciertas cosas, pero crees que ya ha llegado el momento de destapar esas realidades que por otra parte no son nada vergonzoso ni criticable.

Acuario

Puedes estar hoy con toda la tranquilidad del mundo con alguien con quien en otras ocasiones has sentido tensión o una manera complicada de establecer comunicación. El entendimiento mejora mucho y te explicarás con toda calma.

Piscis

Tu autoestima sube hoy porque alguien alaba tu buen gusto o tu disposición para el trabajo. Y eso te llena de satisfacción y te hace sentir muy a gusto con tus decisiones. Es cierto que puede que algunas de ellas hayan sido muy acertadas.