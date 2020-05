Marta Luisa de Noruega carga contra la prensa de su país por culpa de los paparazzis

“Las fotos las hicieron sin que nosotros fuésemos conscientes de que estaban allí. No se dejaron ver en ningún momento, estaban muy lejos, así que no tenemos ni idea de quién las hizo”, comenta en la grabación, antes de contar que el gran problema venía en que “había pasado muy poco de la muerte de Ari y para las niñas ver esto semana tras semana en las portadas, una y otra vez, fue muy estresante”.

Pero Marta Luisa no está nada de acuerdo con él y ha cargado contra el periodismo de su país en el último podcast en el que ha participado Tut og mediekjør, en el que critica sin contemplaciones el trabajo de paparazzis y fotógrafos, pero, sobre todo, les afea que no les hayan dejado ni siquiera ese descanso de todos los días de luto que han pasado.

