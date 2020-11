Marta estalla contra Lester después de subir la polémica foto desnuda de Patricia

Marta ha estallado en contra de su ex pareja en las redes sociales, reconociendo sentir “vergüenza ajena” de él. “Todo me da vergüenza ajena, la foto de Patri, la forma de llamar la atención. Todo. Siento ver ajena del exnovio que tengo. Si realmente dijera lo que pienso se caería el mundo. Payaso, ridículo”, confesaba.

You May Also Like