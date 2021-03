Marta Algora: “Lo importante de la poesía es que cale, que los lectores se sientan identificados con ella”

Los meses de encierro se convirtieron en “una oportunidad personal de parar, sin dejar de lado la crisis sanitaria, que ojalá no hubiera sucedido”, para encontrar una línea más personal . Así, nacieron composiciones como Seguimos siendo invierno, A ninguna parte que me aleje de tu norte o, la favorita de Algora, Mi casa ya solo es casa que, a pesar de situarse en la parte del amor, defiende que se encuentra a medio camino, “ es como si te faltara tu amor” .

Aunque Marta no tenía una fecha de entrega impuesta por la editorial, en cuanto le ofrecieron la posibilidad de publicar se puso en marcha y, aunque la inspiración viene cuando viene y no se puede forzar , lo cierto es que el proceso de publicación fue muy rápido. El confinamiento sirvió para que la comunicadora se tomase un respiro en su ajetreada vida y se metiera en su “burbuja”.

Pero la suerte llamó, por segunda vez, a su puerta cuando la editorial Delecé se puso en contacto con ella y le ofrecieron la posibilidad de que sus composiciones llegasen al público que ella esperaba: “ Me dijeron que el libro podía quedar muy especial , una respuesta que me gustó mucho y les dije que sí, que lo publicaba con ellos”.

Como experta en medios digitales, la autora optó por crear una cuenta de Instagram para compartir algunos de los poemas que, posteriormente, aparecerían en Cuaderno de viaje sin billete de vuelta. Sin la esperanza de que alguien la contactase para publicarlos, “porque esas cosas no pasan”, Algora comenzó a crear su propio manuscrito con el objetivo de autopublicarlo. “ Yo misma desconfiaba de que me pudiera pasar algo bueno” , explica al contar que una editorial le había ofrecido publicar con ellos y que, por miedo, había rechazado su oferta.

Asimismo, Algora celebra que la poesía se haya convertido en un género cada vez más querido y demandado por la población joven . Aunque se declara fan de las Rimas y Leyendas de Bécquer, cree que este tipo de composiciones quedan “muy lejanas” al pensamiento actual: “La poesía de entonces no llega a los jóvenes tanto como la de ahora, que habla de sentimientos, de liberación, de la mujer… es mucho más reivindicativa, personal, fuerte, sincera y cercana” . Además, considera que el éxito de la poesía se debe a que, ahora, tiene un altavoz que antes no tenía: las redes sociales.

