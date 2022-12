Marruecos vence a Canadá y pasa como primera de grupo

¿Sentencia? No, porque Canadá tiró de orgullo y recortó distancia con su primer gol en la historia de los Mundiales. No llevó el nombre de ninguno de sus jugadores, ya que el centro de Adekugbe lo rechazó Aguerd en el primer palo y se lo coló a Bono, que solo llegó a rozar el esférico.

You May Also Like