Marruecos, señalado también en la “bomba” de los sobornos en el Parlamento Europeo

Ana Gomes fue eurodiputada y compartió muchas horas con Antonio Panzeri, con quien tuvo también numerosos encontronazos. Ahora Panzeri es el cabecilla de la trama Qatargate, que destapa presuntos sobornos del país del Golfo en el Parlamento Europeo. Entre los detenidos además de Panzeri está la que era -hasta este martes- vicepresidenta de la Eurocámara, Eva Kaili. Ahora Gomes añade un componente más al escándalo: Marruecos. “Ha sido una bomba”, reconoce la expolítica en una entrevista en la televisión portuguesa, al tiempo que señala al país magrebí. El nombre de Marruecos, además, está en la orden de detención del propio Panzeri.

“Al contrario de lo que dice mucha gente, las resoluciones del Parlamento Europeo son muy importantes y el Parlamento Europeo forma parte del proceso legislativo europeo y, por tanto, no es indiferente, ya sea por una cuestión de imagen, como sería el caso de Qatar, o para tener aplicaciones concretas en la legislación”, desarrolla una Gomes a la que no sorprende “para nada” ni la detención de Kaili ni la del propio Panzeri. Su relación con el exdiputado italiano fue muy tirante, y así lo asume.

Para la lusa, la táctica del ahora cabecilla estaba muy clara. “Quería interesarse por los derechos humanos, en el fondo, para frustrarlos. En el caso de Sahara, siempre que me interesé por Sahara, él estaba allí al servicio de los marroquíes. No es solo Qatar el que paga”, resume. Además, ve lógico que el discurso de Kaili defendiendo a Qatar fuese el momento ideal para que saltasen las alarmas. “Hay personas que se prestan a esto y debes estar atento. Porque no nos hagamos ilusiones, las personas que están en estos puestos de poder, incluido el Parlamento Europeo, se prestan precisamente a ser corrompidos”, sentencia.





Gomes ata cabos y ve lo que ha trascendido como algo esperable, y recuerda que Parlamento Europeo “ya exige un registro de intereses y lobbys, pero también debería exigir un registro de contactos con embajadas. Y debería exigir exclusividad: no solo no se acepta que no haya exclusividad”. Quien fuera eurodiputada reitera, además, que “el trabajo en el Parlamento Europeo, para quienes quieren hacerlo, es sumamente intenso”.

Según adelanta Político, Panzeri lleva en el foco mucho tiempo y los investigadores tienen claro que incluso su familia “está al tanto de las actividades” del italiano. Tanto es así que su esposa, para quien ahora se pide la extradición, había mirado viajes para Navidad hacia Marruecos. Por otro lado, Panzeri es además el fundador y presidente de la organización de derechos humanos Fight Impunity, en la que trabajaba también Francesco Giorgi, el compañero sentimental de Kaili y que está entre los detenidos.