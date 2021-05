Marruecos pregunta a España “si desea sacrificar su relación” acogiendo al líder del Polisario

Ha recalcado una vez más que su país se niega a ser “el gendarme” de la Unión Europea en cuestión migratoria: “La emigración necesita un tratamiento global, no solo financiero: debemos ser asociados a la visión, a la formulación de estrategias, y no solo a su puesta en marcha a cambio de una cantidad de dinero”, ha recordado.

Burita ha considerado que el ‘caso Ghali’ refleja “ la doble cara del Polisario : mientras que sus dirigentes tienen derecho a un avión particular y a una nueva identidad (con la que supuestamente se hospitalizó en Logroño), su población secuestrada en Tinduf no tiene ni mascarillas ni gel hidroalcohólico , mientras son devorados por el covid en la indiferencia más total”.

You May Also Like