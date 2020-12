Marruecos pide no buscar interpretaciones sobre el aplazamiento de la cumbre: “La relación es excelente”

Benyaich ha pedido que no “se busquen problemas donde no los hay” y ha destacado la madurez de las relaciones, con “varias conversaciones” durante la pandemia entre los respectivos Reyes, los jefes de Gobierno y los distintos ministros.

El Gobierno español también puso como motivo la pandemia para no incluir en la delegación al vicepresidente Pablo Iglesias, que ha insistido en reclamar el referéndum para el Sáhara Oocidental. La embajadora ha subrayado que Marruecos “nunca se ha pronunciado ni ha hecho ningún comentario sobre la presencia o no del señor vicepresidente”. “Eso es de competencia del Gobierno de España y no del Gobierno de Marruecos”, ha zanjado.

You May Also Like