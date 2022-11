Marruecos le clava un gol olímpico al mejor portero del mundo y de paso le gana a Bélgica

El arquero del Real Madrid es conocido por sus atajadas de antología, pero e sta vez no pudo con un disparo preciso y certero de Albdelhamid Sabiri . El árbitro central, César Arturo Ramos, pitó una falta en los bordes del área grande. La ubicación no tenía ángulo de disparo directo. Sin embargo, Sabiri , con un exquisito disparo perforó el área de Courtois.

