Marruecos abandona el campo antes de la entrega de medallas a Croacia por un monumental cabreo con el árbitro

Aunque se tratase de la ‘final de consolación’ y realmente ninguno de los equipos tuviese nada en juego más allá del tercer puesto en el Mundial de Qatar, la derrota de Marruecos ante Croacia no dejó nada satisfechos a los ‘Leones del Atlas’ . Ya habían hecho historia llegando a semifinales, pero no quisieron conformarse con un cuarto puesto que sigue siendo milagroso para una selección como la marroquí.

