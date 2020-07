Márquez viaja a Jerez con la intención de correr este fin de semana, pero los médicos tendrán la última decisión

No es extraño que los pilotos de motos corran horas después de una caída grave o incluso con un hueso roto. El buen hacer del doctor Mir, una eminencia de la traumatología mundial y médico especialista en lesiones deportivas (trata no sólo a los de motos, sino también a pilotos de Fórmula 1, del Dakar, etc., y también a futbolistas), han hecho que lo que parece imposible para una persona normal, sea el día a día para un corredor.

