Marlins: Jeter se recorta salario durante pandemia

Jeter habló durante una teleconferencia interna del equipo el lunes. La persona confirmó el anuncio de Jeter a AP con la condición de no ser identificada debido a que los Marlins no han formulado comentarios sobre la teleconferencia.

MIAMI (AP) — El director ejecutivo de los Marlins de Miami Derek Jeter informó a los empleados del equipo que renunciará a su salario mientras dure la pandemia del coronavirus, según supo The Associated Press.

