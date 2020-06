Marlene Favela revela que su matrimonio no terminó por volver al espectáculo

“Quiero decirles que sí estoy separada, sí pedí el divorcio y esto se lo quiero compartir porque no creo que se sigan inventando cosas”, dijo en su publicación, añadiendo que no va a hacer ninguna otra declaración sobre el tema.

“Jamás hablaré mal del padre de mi hija, es un hombre que respeto, que quise muchísimo y me casé con él, nunca van a oír de mi boca hablar mal de esta persona”, mencionó y aseguró que no tiene intenciones de pelear por la custodia de su hija y que ella sería quien se encargaría de ella económicamente en su totalidad.

“Mi relación no se terminó porque yo quise volver al medio del espectáculo. Quiero aclararlo, yo jamás hubiera puesto en riesgo a mi familia por ningún trabajo o que a mi esposo no le pareciera”, explicó la actriz.

