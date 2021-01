Mariván, un testimonio de fe… ‘Dios me dio otra oportunidad, estoy sano’

El instagramers Mariván es un testimonio de fe. Luego de su salida del hospital en donde estuvo 19 días en coma inducido por el COVID-19, este popular personaje utilizó su cuenta de Instagram para contar su triste pero esperanzadora experiencia.

Antes de detallar todo su proceso, las lágrimas corrieron por sus mejillas, y agradeció a todas las personas que lo mantuvieron en oración, “Señores no saben qué emoción siento que tanta gente oró por mí, y que me quiere. Dios me dio otra oportunidad, estoy sano como si nada… Gracias por apoyarma, gracias a todos los que doblaron rodillas, a mis amistades, a mi familia… indiscutiblemente fui un instrumento de Dios…”, detalló.

Mariván quien destacó que dice que va a tomar un receso de las redes, agregó que a Dios no hay que cuestionarlo, “Yo lo dije muchas veces, y Él me demostró que es bueno, me trajo de vuelta… Los doctores diagnosticaron a mis familiares que tenía diabetes, que había perdido un pulmón y muchas complicaciones que inexplicablemente de repente no están. Mis familiares le preguntaron a ellos que cómo iba eso, y no supieron qué decirle. Salí sin nada y no tengo complicaciones, tengo mis pulmones bien y no tengo diabetes. Señores, Dios metió mano, tal vez ustedes no saben la conexión espiritual que tuve con Dios y no lo entenderán, peroe s real. Fueron 19 días en coma, desperté el 5 de enero, pero el 8 entre en conciencia… tuve mucho tiempo en coma, mucho sueño, muchas pesadillas”, argumentó.

Leer también: ¿Será la tía, prima, novia… Polo Polo, qué fue, quién es la madurita?

Se acercará más a Dios

Además de los agradecimientos que les dio a sus amistades, familiares, personal de salud del hospital, alabó la labor de su esposa Anyuri, quien a pesar de que también tenía COVID-19, no desmayó y luchó junto a él.

“He escuchado muchos comentarios que Anyuri es una gran mujer y no es de ahora… les digo que yo era prácticamente un ‘man’ de la calle y ella me ayudó mucho, es una mujer con mucho amor. Tengo una mujer especial, y si estoy con ella es porque es una gran mujer, y no es desde hoy, no tengo duda de ella, la amo con los ojos cerrados, mi mujer es una mujer 4 por 4. En tiempo de Navidad mientras que la gente celebraba, ella estaba doblando rodilla por mí”, comentó.

Marivan, quien despertó sin ningún dolor, aseguró que esta experiencia le ha abierto los ojos para acercarse más al Creador, “soy un testimonio de fe, tengo que acercarme a Dios, es una obligación, es algo que no puedo quedarme callado… Él me paseo por el valle de la muerte, pero agarrado de su mano, y me dijo que hay que valorar muchas cosas, quieran a su familia”, enfatizó.

Leer también: MiAMBIENTE inicia investigación por basura en la cima del volcán Barú