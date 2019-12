Mariscales de campo | La Prensa Panamá

Lo positivo: ve venir un ‘blitz’ y cambia la jugada; and shifts the play; su índice de pasador de 126.8 contra el ‘blitz’ es el mejor de la liga, según Sportradar. Transforma a cualquiera en un excelente receptor, poniendo el balón para que sus compañeros brillen con jugadas de impacto. Sexto en la NFL esta temporada en porcentaje de yardas totales tras el pase atrapado (49.1), según Sportradar.

You May Also Like