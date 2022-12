Marisa Jara, embarazada ocho meses después de dar a luz

“Pensaba que era raro que no me viniera la regla, pero creía que era porque aún tenía irregularidades o por mi problema de la endometriosis. ¡Me hice la prueba y no nos lo podíamos creer! ¡Lloramos! ¡Ay, la que liamos los dos!”, ha celebrado.

“Me dijeron que no podía ser madre. Tomasito es un bebé in vitro, que hoy cumple ocho meses, y ahora voy a ser madre de manera natural. Estoy de dos meses y dos semanas”, ha apuntado.

La modelo admite que tanto ella como su pareja, Miguel Almansa, se sienten muy ilusionados. “Y no podemos estar más felices con esta noticia sorpresa que no esperábamos”, reza el comunicado.

