Mario Gonzlaez, Muere un hispano a manos de policías en California – EEUU – Internacional

“Creo que has bebido demasiado, eso es todo”, le dice entonces uno de los policías, mientras otro le pide que se calme. Justo instantes después de que un agente dijera a sus compañeros que no están aplicando “peso sobre su pecho”, González pierde el conocimiento, tras lo que los policías lo giran boca arriba y tratan de reanimarlo. González murió poco después en el hospital.

