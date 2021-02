Mario Draghi pasa de “salvar el euro” a intentar salvar Italia de la crisis tras la abrupta caída de Conte

Italia camina en terreno pantanoso, y no está claro que alguna vez haya dejado de hacerlo. Desde 2013 no tiene un primer ministro que haya sido candidato a las elecciones y Conte ha sido el undécimo primer ministro más duradero de la República Italiana, por detrás incluso del propio Renzi, que le ha abocado al precipicio. Paradojas de la política.

El giro de Renzi fue simplemente para buscar espacio mediático. Durante unos días lo consiguió y no necesitó disimularlo. De hecho, dejó la mano tendida para formar otro Gobierno, incluso con el propio Giuseppe Conte como primer ministro. Pero el movimiento ya estaba hecho. Mientras, Salvini y Meloni caminan sobre terreno abonado para ellos , entre críticas al resto de partidos y buscando ponerse en cabeza de la carrera electoral. Una carrera que Mattarella no quiere ni que se inicie.

Pero, ¿cómo ha llegado Italia a este punto? Pues, realmente, casi por puro capricho de Matteo Renzi. Todo empezó con él, que sigue en pie a pesar de no alcanzar el 7% de voto en los sondeos . El líder de Italia Viva se propuso dejar caer a Conte, y lo ha hecho. El ex primer ministro retiró el apoyo al Gobierno, iniciando la crisis institucional. Giuseppe Conte salvó entonces la moción de confianza en el Congreso, pero se quedó en la mayoría simple en el Senado y después no ha recabado los apoyos necesarios.

